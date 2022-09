Elezioni 2022, l’esperto: “TikTok? Social hanno impatto su voto, ma serve strategia” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, da Carlo Calenda al Pd. La campagna elettorale per le politiche del 25 settembre è entrata nel vivo con la corsa dei leader su TikTok, il Social network della ‘Generazione Z’. Ma sarà vera gloria? Lo abbiamo chiesto a Pietro Raffa, esperto di comunicazione e amministratore delegato di “MR & Associati”. “Prima di tutto – spiega Raffa all’Adnkronos – c’è da fare una premessa: i Social vanno utilizzati all’interno di una strategia complessiva, altrimenti rischiano di essere controproducenti. Ma hanno un impatto sul voto. Lo si comprende se li si conosce a fondo, e individuandone quelle peculiarità che troppo poco spesso vengono sottolineate”. In una campagna elettorale “i Social, insieme a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, da Carlo Calenda al Pd. La campagna elettorale per le politiche del 25 settembre è entrata nel vivo con la corsa dei leader su, ilnetwork della ‘Generazione Z’. Ma sarà vera gloria? Lo abbiamo chiesto a Pietro Raffa, esperto di comunicazione e amministratore delegato di “MR & Associati”. “Prima di tutto – spiega Raffa all’Adnkronos – c’è da fare una premessa: ivanno utilizzati all’interno di unacomplessiva, altrimenti rischiano di essere controproducenti. Maunsul. Lo si comprende se li si conosce a fondo, e individuandone quelle peculiarità che troppo poco spesso vengono sottolineate”. In una campagna elettorale “i, insieme a ...

