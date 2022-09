“È morta, che dispiacere”. Lutto nella Rai, addio alla storica giornalista (Di venerdì 2 settembre 2022) Un nome, un volto, una donna molto cara nonché rappresentante del giornalismo se ne è andata per sempre, il pubblico per anni l’ha seguita mentre raccontava gioie e disgrazie legate alla sua terra e senza di lei non sarà lo stesso indubbiamente. È morta la giornalista Ivana Buselli. Per anni e anni era entrata nelle dimore degli italiani. Una vera e propria disgrazia arrivata, purtroppo, per mano di una brutta malattia. Ivana Buselli sedeva dietro al bancone del Tgr Trento, diventandone ovviamente uno dei capisaldi e un simbolo, per tanto e ne è stata anche caporedattrice, nella sede Rai locale. A piangerla il marito, il fratello, il pubblico e tanti colleghi della televisione. Ivana Buselli, morta la giornalista Rai Ivana Buselli era nata nella regione ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 2 settembre 2022) Un nome, un volto, una donna molto cara nonché rappresentante del giornalismo se ne è andata per sempre, il pubblico per anni l’ha seguita mentre raccontava gioie e disgrazie legatesua terra e senza di lei non sarà lo stesso indubbiamente. ÈlaIvana Buselli. Per anni e anni era entrata nelle dimore degli italiani. Una vera e propria disgrazia arrivata, purtroppo, per mano di una brutta malattia. Ivana Buselli sedeva dietro al bancone del Tgr Trento, diventandone ovviamente uno dei capisaldi e un simbolo, per tanto e ne è stata anche caporedattrice,sede Rai locale. A piangerla il marito, il fratello, il pubblico e tanti colleghi della televisione. Ivana Buselli,laRai Ivana Buselli era nataregione ...

Corriere : La moto che impennava a una velocità folle. Così è morta Elvira, travolta sul lungomare di Napoli - fattoquotidiano : È morta a Bologna, all’età di 97 anni, Adelaide Romagnoli, che ha militato nella Resistenza partigiana col nome di… - battistabd : @87Marymary @Luis91052594 @OrtigiaP Molti parteggiano la Logica ormai è morta. Se 1 di DXoSX dice 1 cazzata quella… - salvinimi : Il proprietario non vuole pagarci in quanto ci sono troppi calabroni, ragni e formiche attaccate con la pittura sul… - cinzia19672 : RT @Elitostasola: Caro @Fiorello perché non vai adesso in TV con tanto di spasmi a prendere in giro gente che ha perso i suoi cari, che ved… -

Muore dopo l’arrivo in ospedale, aperta un’inchiesta per omicidio colposo BARI - La procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza sul decesso di Luigia Petrachi, la donna di 68 ... Investita e uccisa da una moto pirata, il video shock dell'impatto A farne le spese una giovane donna, travolta dal centauro, che è morta dopo alcune ore di agonia. La vittima si chiamava Elvira Zrida, ed aveva 33 anni. A tutta velocità in via Caracciolo… Leggi ... BARI - La procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza sul decesso di Luigia Petrachi, la donna di 68 ...A farne le spese una giovane donna, travolta dal centauro, che è morta dopo alcune ore di agonia. La vittima si chiamava Elvira Zrida, ed aveva 33 anni. A tutta velocità in via Caracciolo… Leggi ...