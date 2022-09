È il solito Napoli di Luciano Spalletti: illude i tifosi (Di venerdì 2 settembre 2022) La quarta di campionato è cominciata con una passeggiata salutare a ridar fiato e coraggio all'Inter, dopo la batosta laziale. La squadra di Inzaghi ha battuto a S.Siro la modesta Cremonese (3-1) in un incontro impari, che ha messo in evidenza soprattutto le belle reti di Barella e Lautaro, oltre alla prima di Correa. Da parte nerazzurra normale gestione di una gara che ha spesso visto la Cremonese in avanti, infilzata regolarmente dai contropiedi interisti. Possiamo dire che l'Inter abbia ripreso il cammino dopo lo stop dell'Olimpico, ma non è ancora l'Inter che vuole Inzaghi perché Brozovic stenta a trovare la migliore forma a centrocampo, così come Skriniar in difesa. Domani si profila all'orizzonte il derby con il Milan che non ha certamente entusiasmato a Reggio Emilia contro il Sassuolo: è finita 0-0 e i rossoneri sono stati salvati da Maignan che ha parato il rigore di Berardi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) La quarta di campionato è cominciata con una passeggiata salutare a ridar fiato e coraggio all'Inter, dopo la batosta laziale. La squadra di Inzaghi ha battuto a S.Siro la modesta Cremonese (3-1) in un incontro impari, che ha messo in evidenza soprattutto le belle reti di Barella e Lautaro, oltre alla prima di Correa. Da parte nerazzurra normale gestione di una gara che ha spesso visto la Cremonese in avanti, infilzata regolarmente dai contropiedi interisti. Possiamo dire che l'Inter abbia ripreso il cammino dopo lo stop dell'Olimpico, ma non è ancora l'Inter che vuole Inzaghi perché Brozovic stenta a trovare la migliore forma a centrocampo, così come Skriniar in difesa. Domani si profila all'orizzonte il derby con il Milan che non ha certamente entusiasmato a Reggio Emilia contro il Sassuolo: è finita 0-0 e i rossoneri sono stati salvati da Maignan che ha parato il rigore di Berardi ...

