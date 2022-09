Dybala alla Roma, il retroscena svelato da Pinto ha dell’incredibile! (Di venerdì 2 settembre 2022) Il mercato della Roma ha infiammato la nostra Serie A, grandi colpi coadiuvati da innesti d’esperienza in grado di rendere qualitativo anche il turnover in vista degli impegni infrasettimanali. Durante la conferenza stampa post mercato il d.s. giallorosso Tiago Pinto, ha svelato un aneddoto sulla trattativa riguardante Paulo Dybala. “Mi sono rinchiuso quattro giorni in una camera d’albergo di Torino per portare Paulo alla Roma” – Parole che enfatizzano ancor di più la grandezza dell’operazione, non solo per l’ingaggio del calciatore, ma per il fatto che a Roma mancavano da molto top player di questo calibro. Dybala Roma Pinto La stagione della Joya è partita in linea con le aspettative, 2 reti in 4 gare ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 settembre 2022) Il mercato dellaha infiammato la nostra Serie A, grandi colpi coadiuvati da innesti d’esperienza in grado di rendere qualitativo anche il turnover in vista degli impegni infrasettimanali. Durante la conferenza stampa post mercato il d.s. giallorosso Tiago, haun aneddoto sulla trattativa riguardante Paulo. “Mi sono rinchiuso quattro giorni in una camera d’albergo di Torino per portare Paulo” – Parole che enfatizzano ancor di più la grandezza dell’operazione, non solo per l’ingaggio del calciatore, ma per il fatto che amancavano da molto top player di questo calibro.La stagione della Joya è partita in linea con le aspettative, 2 reti in 4 gare ...

