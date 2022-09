lucianonobili : Prima la #Meloni dice “non conosco bene il dossier” ed è grave per chi si candida premier, poi vuole bloccare… - DantiNicola : Dice bene @valentinivaler. Sarebbe un successo di #Draghi. E chissà come sarebbe andata se #M5S, #Lega e #FI non av… - DantiNicola : Quando parla di #pricecap e di spendere bene i fondi del #PNRR, il leader del PPE Weber dice cose giuste. Dovrebbe… - IlConfalonieriF : @repubblica I risultati dei competentissimi Monti e Draghi sono sotto gli occhi di tutti. L'unico dubbio è che abbi… - ssdiable56 : @Ale_ToddeM5S metti le parole di Draghi come se fossero uscite dalla tua bocca o da quella del trituratore di nocci… -

La Stampa

Perciò nei primi giorni di campagna elettorale Meloni non la presequando i suoi alleati ... Per "rassicurare" i mercati si è messa in linea con, esprimendosi contro la richiesta di un ...Se ci si comporta, l'Europa ci sosterrà, altrimenti si dovranno operare correzioni in corsa" come accaduto per la prima manovra del governo gialloverde nel 2018. "L'importante è che ci sia una ... Draghi: bene Bruxelles sul gas. Il piano B se la crisi precipita: l'ora legale estesa tutto l'anno I colloqui con premier, grandi banchieri e manager. I timori su una situazione da «far tremare le vene» A Londra Meloni andrà dopo le elezioni, se le vincerà. A Cernobbio invece andrà domani e da cand ...Conte e i suoi supporter mediatici dicono che il boom del pil è merito del "110 per cento". Non è affatto così. Il contributo alla crescita delle costruzioni è un sesto del totale e non tutto è attrib ...