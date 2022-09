Doppia sospensione per direttrice Clinica pediatrica Parma, lei presenta querela per mobbing (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Una Doppia sospensione dall'attività assistenziale all'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma dove dirige la Clinica pediatrica all'ospedale 'Pietro Barilla'. E' quanto è accaduto alla professoressa Susanna Esposito, pediatra e infettivologa che, dopo aver fatto ricorso contro i due provvedimenti di allontanamento, ha anche presentato una querela per mobbing. A raccontare all'Adnkronos la vicenda è il suo avvocato penalista Carlo Tremolada: "Ad aprile scorso la Regione Emilia Romagna ha chiesto alla Direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria di Parma il numero dei letti disponibili per i bimbi ucraini che scappano dalla guerra e hanno bisogno di assistenza pediatrica. La ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Unadall'attività assistenziale all'Azienda ospedaliero-universitaria didove dirige laall'ospedale 'Pietro Barilla'. E' quanto è accaduto alla professoressa Susanna Esposito, pediatra e infettivologa che, dopo aver fatto ricorso contro i due provvedimenti di allontanamento, ha ancheto unaper. A raccontare all'Adnkronos la vicenda è il suo avvocato penalista Carlo Tremolada: "Ad aprile scorso la Regione Emilia Romagna ha chiesto alla Direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria diil numero dei letti disponibili per i bimbi ucraini che scappano dalla guerra e hanno bisogno di assistenza. La ...

