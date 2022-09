Dopo gli incendi Giorgio Armani dona mezzo milione di euro all’isola di Pantelleria (Di venerdì 2 settembre 2022) “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino, eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”. Inizia così la lettera inviata dallo stilista Giorgio Armani al sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, qualche giorno Dopo il grave incendio che ha colpito il lato est dell’isola. Lo stilista Giorgio ArmaniCon la missiva, lo stilista ha annunciato una donazione di 500mila euro alla comunità pantesca. “Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che – pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istituzioni e volontari coinvolti – hanno dato il loro contributo per spegnere ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 2 settembre 2022) “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino, eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”. Inizia così la lettera inviata dallo stilistaal sindaco di, Vincenzo Campo, qualche giornoil graveo che ha colpito il lato est dell’isola. Lo stilistaCon la missiva, lo stilista ha annunciato unazione di 500milaalla comunità pantesca. “Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che – pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istituzioni e volontari coinvolti – hanno dato il loro contributo per spegnere ...

