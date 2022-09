Don't Worry Darling, Olivia Wilde: "Bradley Cooper mi ha aiutato molto con questo film" (Di venerdì 2 settembre 2022) Olivia Wilde ha appena rivelato che Bradley Cooper l'ha sostenuta molto con le riprese di Don't Worry Darling, dandole consigli riguardanti la regia. Olivia Wilde ha affermato che Bradley Cooper è stato un supporto molto utile durante le riprese di Don't Worry Darling, pellicola diretta e interpretata dalla star di The OC. Mentre parlava con Maggie Gyllenhaal, in occasione della loro intervista congiunta di Interview Magazine, la 38enne si è aperta a proposito della realizzazione del thriller presentato a Venezia 2022. Quando le è stato chiesto perché avesse deciso di recitare nel film considerando che sarebbe stata anche la regista, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022)ha appena rivelato chel'ha sostenutacon le riprese di Don't, dandole consigli riguardanti la regia.ha affermato cheè stato un supportoutile durante le riprese di Don't, pellicola diretta e interpretata dalla star di The OC. Mentre parlava con Maggie Gyllenhaal, in occasione della loro intervista congiunta di Interview Magazine, la 38enne si è aperta a proposito della realizzazione del thriller presentato a Venezia 2022. Quando le è stato chiesto perché avesse deciso di recitare nelconsiderando che sarebbe stata anche la regista, ...

WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - team_world : ?Volevo creare qualcosa che fosse al contempo dolce e inquietante. Mi ricordo quando l’ho suonata la prima volta al… - johnnysuxilculo : @johnnymiopadre ANDRÀ BENE FIGLIA MIA YOU DON’T HAVE TO WORRY ???????? - sosinwonderland : @valetomlinson__ don’t worry spero solo che domani tutti rimangano calmi perché non ho nessuna intenzione di litigare ????????????????????? - xzaniolo : Sono in un pub ed è appena partita “don’t you worry”. HELP -