Dodici tennisti per quattro nazioni si sfideranno nel torneo internazionale

(Di venerdì 2 settembre 2022) di Monica De Santis Svezia, Italia, Francia e Grecia, sono queste leche parteciperanno alla prima edizione del Salerno Cup, ilITF Maschile che si terrà dal 4 al 12 settembre 2022 presso il Circolo Tennis Club La Carnale a Salerno. La manifestazione è stata presentata ieri mattina a Palazzo di Città dall’assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Ferrara… “Torna a Salerno il tennisdopo tanti anni di assenza. Un evento reso possibile dalla sinergia e collaborazione di tutti, tra Comune, associazioni e organizzazioni. – ha spiegato Ferrara – Stiamo puntando sul turismo sportivo in modo deciso e concreto: oltre al grande valore sociale, lo sport di alto livello è un fenomenale attrattore per la città. I campionati nazionali giovanili di vela si svolgeranno ...

