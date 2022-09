Docente esperto, PSI: stralciare o almeno modificare radicalmente l’art. 38. Prioritario aumento stipendi di tutti (Di venerdì 2 settembre 2022) Posto che l'articolo 38 del DL “Aiuti-bis”, come previsto anche dal programma elettorale della lista “PD-Italia democratica e progressista” andrebbe cancellato poiché assume come parametro di rifermento non le capacità del Docente, non i risultati ottenuti dagli alunni e dagli Istituti ma una formazione dai contenuti standard e imposti, il PSI auspica che la norma venga almeno modificata in maniera radicale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) Posto che l'articolo 38 del DL “Aiuti-bis”, come previsto anche dal programma elettorale della lista “PD-Italia democratica e progressista” andrebbe cancellato poiché assume come parametro di rifermento non le capacità del, non i risultati ottenuti dagli alunni e dagli Istituti ma una formazione dai contenuti standard e imposti, il PSI auspica che la norma vengamodificata in maniera radicale. L'articolo .

