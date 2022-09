Disney+ si prepara ad accogliere The Bear: tutto sulla nuova serie tv (Di venerdì 2 settembre 2022) Il catalogo di Disney+, nella stagione autunnale, si arricchirà con tante sorprendenti novità. Tra queste è presente anche la serie tv The Bear. Si tratta di un contenuto originale, creato da Christopher Storer. La produzione è stata affidata a Tyson Bidner e Matty Matheson, mentre Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson e Josh Senior hanno vestito i panni di executive producer. Il titolo, inaspettatamente, è stato già rinnovato per una seconda stagione. Abbonati subito a Disney+ per non perdere l’arrivo di The Bear. Disdici in qualsiasi momento! The Bear sta per sbarcare su Disney+: i dettagli The Bear avrà come protagonista principale Carmen “Carmy” Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, famoso per aver recitato nel ruolo di Lip ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 settembre 2022) Il catalogo di, nella stagione autunnale, si arricchirà con tante sorprendenti novità. Tra queste è presente anche latv The. Si tratta di un contenuto originale, creato da Christopher Storer. La produzione è stata affidata a Tyson Bidner e Matty Matheson, mentre Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson e Josh Senior hanno vestito i panni di executive producer. Il titolo, inaspettatamente, è stato già rinnovato per una seconda stagione. Abbonati subito aper non perdere l’arrivo di The. Disdici in qualsiasi momento! Thesta per sbarcare su: i dettagli Theavrà come protagonista principale Carmen “Carmy” Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, famoso per aver recitato nel ruolo di Lip ...

