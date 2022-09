Disabili “occupano” posto dei normodotati | flash mob di sensibilizzazione nel Catanese

(Di venerdì 2 settembre 2022) A Catania carrozzelle pernegli stalli dei parcheggi riservati ai. È il curiosomob lanciato dal parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, per richiamare tutti al rispetto degli spazi che nelle città e nei vari luoghi di aggregazione sono riservati agli automobilisti contà o ai loro caregiver. La campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica L’iniziativa è parte di una campagna diabbinata alla tappa conclusiva del Tour Rosso 2022: la kermesse promossa da quattro grandi strutture commerciali italiane – tra cui Centro Sicilia – e dal club “Passione Rossa”, con iscritti i clienti Ferrari di tutto il mondo. Fino al prossimo 11 settembre, nel parco commerciale, saranno organizzate attività per promuovere il ‘parcheggio ...

