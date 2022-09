"Dio, patria, famiglia? Col cu***...": vergogna di Valentina Nappi, valanga di insulti (Di venerdì 2 settembre 2022) Valentina Nappi si iscrive al partito anti-Meloni. Adesso la pornostar mette nel mirino la leader di Fratelli d'Italia. E lo fa a modo suo con un tweet che ha fatto parecchio discutere. Sul suo profilo è apparsa questa frase: ""Dio, patria, famiglia" ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il c... degli altri". L'attacco è diretto e nemmeno tanto velato. Infatti la Nappi attacca senza se e senza ma i tre valori su cui si basa la campagna elettorale della Meloni che più di una volta ha spiegato di essere una donna cattolica, una mamma e soprattutto di essere italiana. Ma a quanto pare l'uscita della Nappi non è stata apprezzata dai suoi follower che l'hanno presa di mira insultandola. Evitiamo di riportare qui le farsi apparse sotto il tweet della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)si iscrive al partito anti-Meloni. Adesso la pornostar mette nel mirino la leader di Fratelli d'Italia. E lo fa a modo suo con un tweet che ha fatto parecchio discutere. Sul suo profilo è apparsa questa frase: ""Dio," ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il c... degli altri". L'attacco è diretto e nemmeno tanto velato. Infatti laattacca senza se e senza ma i tre valori su cui si basa la campagna elettorale della Meloni che più di una volta ha spiegato di essere una donna cattolica, una mamma e soprattutto di essere italiana. Ma a quanto pare l'uscita dellanon è stata apprezzata dai suoi follower che l'hanno presa di mira insultandola. Evitiamo di riportare qui le farsi apparse sotto il tweet della ...

robertosaviano : Dio, patria e famiglia, slogan in uso prima del #fascismo, diventa sintesi della visione di Mussolini. Dio come uni… - fanpage : “Dio, Patria, Famiglia” è uno slogan disgustoso, un salame andato a male, lo slogan di un uomo che firmò le leggi r… - repubblica : “Dio, patria e famiglia”, Beatrice Venezi rispolvera il motto fascista e scatena la polemica con Monica Cirinnà - sangriso : RT @ValeNappi: 'Dio, Patria, Famiglia' ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il culo degli altri. - giammari59 : RT @robertosaviano: Dio, patria e famiglia, slogan in uso prima del #fascismo, diventa sintesi della visione di Mussolini. Dio come unica v… -