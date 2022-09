“Dichiarazione di guerra”: Ilary a Verissimo, la mossa di Totti per fermarla (Di venerdì 2 settembre 2022) La guerra vera sta per iniziare per la coppia scoppiata più bollente dell’estate: se fino ad oggi Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto la riservatezza e il silenzio stampa, la conduttrice pare sia pronta a vuotare il sacco nello studio di Verissimo, dopo mesi di illazioni, rumors, voci e smentite. Ilary si confiderà apertamente sul suo divorzio con l’amica storica, Silvia Toffanin, e questa ipotesi, non ancora confermata, fa già tremare l’ex capitano della Roma, che è pronto ad una mossa strategica per fermarla. Ilary Blasi verso Verissimo: l’intervista che tutti aspettano La strada scelta fino ad oggi da Ilary Blasi e Francesco Totti per la loro separazione è apparsa sin da subito quella giusta: ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 settembre 2022) Lavera sta per iniziare per la coppia scoppiata più bollente dell’estate: se fino ad oggiBlasi e Francescohanno scelto la riservatezza e il silenzio stampa, la conduttrice pare sia pronta a vuotare il sacco nello studio di, dopo mesi di illazioni, rumors, voci e smentite.si confiderà apertamente sul suo divorzio con l’amica storica, Silvia Toffanin, e questa ipotesi, non ancora confermata, fa già tremare l’ex capitano della Roma, che è pronto ad unastrategica perBlasi verso: l’intervista che tutti aspettano La strada scelta fino ad oggi daBlasi e Francescoper la loro separazione è apparsa sin da subito quella giusta: ...

