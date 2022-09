Derby Milan-Inter, Gerry Cardinale sarà presente a San Siro / News (Di venerdì 2 settembre 2022) Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, sarà presente a San Siro per il Derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 settembre 2022), numero uno di RedBird,a Sanper il, valido per la 5^ giornata di Serie A

AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - AntoVitiello : ??#Milan, primo allenamento con la squadra per #Thiaw. Ancora personalizzato per #Rebic e #Origi ma stanno meglio, v… - gippu1 : Giunti all'ultimo giorno di mercato, nella settimana del derby #RedBird si presenterebbe con un nuovo arrivo che ev… - imale06 : RT @AntoVitiello: In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani per i… - Amartya1996 : RT @AntoVitiello: In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani per i… -