Delpini frigna perché non è cardinale | sfotte il Papa e gli toglie credibilità

(Di venerdì 2 settembre 2022) Forse il Concilio Vaticano II è stato male interpretato e lo si è considerato una sorta di “tana libera tutti” che ha prodotto la crisi e la fine della sacralità religiosa che fa il paio col degrado della società. Per venire incontro al popolo la Chiesa ha abdicato al suo ruolo sacro e ha ridotto Dio a una serie TV. I due episodi che sono avvenuti in pochissimi giorni sono completamente diversi, ma hanno entrambi colpito duramente la Chiesa. Monsignor Paglia è tecnicamente un “eretico” che è andato a dire che la legge sull’aborto è ormai un pilastro della nostra società, poi la toppa è stata peggio del buco. È come se Pertini avesse detto che le Brigate Rosse avevano ragione. Quindi l’attacco è sul piano dottrinale Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Delpini, l'arcivescovo frigna perché non è cardinale e prende in giro il Papa -

Affaritaliani.it

L'ultima in ordine di tempo è la vicenda dell' Arcivescovoche non ha proprio digerito la sua mancata porpora all'ultimo Concistoro di Papa Francesco . Tutto si svolge nel duomo di Como dove ...L'ultima in ordine di tempo è la vicenda dell' Arcivescovoche non ha proprio digerito la sua mancata porpora all'ultimo Concistoro di Papa Francesco . Tutto si svolge nel duomo di Como dove ... Delpini, l'arcivescovo frigna perché non è cardinale e prende in giro il Papa Nessuno si è indignato e tutti hanno riso: ma l'esautorazione del Santo Padre è un fatto che non ha precedenti ...