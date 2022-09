De Vrij, Skriniar, Di Maria, Muriel: ora le big (e non solo) si gettano sui rinnovi (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

PorketMendez : RT @Gazzetta_it: Ora le big si gettano sui rinnovi: da #DeVrij a Skriniar, da DiMaria a #Muriel #calciomercato - Gazzetta_it : Ora le big si gettano sui rinnovi: da #DeVrij a Skriniar, da DiMaria a #Muriel #calciomercato - Jack_lapiana : @ilpecoranera Sulla singola stagione meglio, sul lungo dipende da rinnovo Skriniar/situazione Lukaku/rendimento (e… - MarisiNico : @Emiliangiolo Tomori come de vrij ahahajajajahaha CDK più scarso di Brozovic ahahahahahah dimmi che sei interista s… - ferrantelli94 : RT @fyoobas: Siamo riusciti a tenere Skriniar, Bastoni, De Vrij, Lautaro, Barella, insomma abbiamo tenuto tutti. Not bad per squadra in f… -