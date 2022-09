Dazn: i dati d’ascolto della quarta giornata di Serie A (Di venerdì 2 settembre 2022) Milane e Inter le più viste In questa insolita stagione di Serie A è arrivato anche il primo turno infrasettimanale che si è giocato da martedì a giovedì, confermando lo spezzatino a cui i tifosi si stanno abituando così come Dazn che con ZonaGol di martedì sera (Inter – Cremonese e Roma Monza) ha registrato 307.436 spettatori, mentre mercoledì alle 18:30 (Empoli – Verona, Sampdoria – Lazio e Udinese Fiorentina) 285.821. In serata, per Juventus – Spezia e Napoli – Lecce sono stati 214.855 gli appassionati che hanno seguito il canale dedicato a tutte le partite in contemporanea. Per i posticipi di ieri sera, Atalanta – Torino e Bologna – Salernitana, invece, gli spettatori di Zona Gol sono stati 207.682. Le singole partite Al top nella classifica delle partite più viste si trovano le due Milanesi, che scaldano i motori per il derby di domani sera: il ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 settembre 2022) Milane e Inter le più viste In questa insolita stagione diA è arrivato anche il primo turno infrasettimanale che si è giocato da martedì a giovedì, confermando lo spezzatino a cui i tifosi si stanno abituando così comeche con ZonaGol di martedì sera (Inter – Cremonese e Roma Monza) ha registrato 307.436 spettatori, mentre mercoledì alle 18:30 (Empoli – Verona, Sampdoria – Lazio e Udinese Fiorentina) 285.821. In serata, per Juventus – Spezia e Napoli – Lecce sono stati 214.855 gli appassionati che hanno seguito il canale dedicato a tutte le partite in contemporanea. Per i posticipi di ieri sera, Atalanta – Torino e Bologna – Salernitana, invece, gli spettatori di Zona Gol sono stati 207.682. Le singole partite Al top nella classifica delle partite più viste si trovano le due Milanesi, che scaldano i motori per il derby di domani sera: il ...

