Damiano dei Maneskin, scende dal palco e succede il putiferio: tutto pubblicato su Instagram [FOTO] (Di venerdì 2 settembre 2022) Il cantante dei Maneskin ha preso una bella stangata dopo l’ultima esibizione provocatoria: asfaltato da un nome molto famoso Damiano David (Instagram)Damiano David aggiunge alla lista l’ennesima stangata. La rockstar, insieme al suo gruppo, continua a provocare con la musica, gli show sul palco e gli abiti succinti. Non è la prima volta che finiscono nel girone delle critiche: secondo il pensier comune il gruppo sarebbe troppo ‘scenico e impostato’ e poco rivoluzionario. I Maneskin poco pensano alle critiche: loro vogliono fare musica e a vent’anni sono pieni di sogni, continuano a provocare a modo loro. Nell’ultimo show Damiano e Victoria si sono presentati con mini vestiti, nello specifico Damiano in perizoma nero e Victoria con una toppa a coprire ... Leggi su direttanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Il cantante deiha preso una bella stangata dopo l’ultima esibizione provocatoria: asfaltato da un nome molto famosoDavid (David aggiunge alla lista l’ennesima stangata. La rockstar, insieme al suo gruppo, continua a provocare con la musica, gli show sule gli abiti succinti. Non è la prima volta che finiscono nel girone delle critiche: secondo il pensier comune il gruppo sarebbe troppo ‘scenico e impostato’ e poco rivoluzionario. Ipoco pensano alle critiche: loro vogliono fare musica e a vent’anni sono pieni di sogni, continuano a provocare a modo loro. Nell’ultimo showe Victoria si sono presentati con mini vestiti, nello specificoin perizoma nero e Victoria con una toppa a coprire ...

DelleCausePerse : @fanpage La ragazza di Damiano dei Maneskin? - bernd_wutherich : Quando leggi per la millesima volta: “Giorgia Soleri, la compagna di Damiano dei Maneskin” ti cadono le braccia di… - RealFredTheBear : Non so perché ma @giucruciani senza barba mi ricorda Damiano dei Maneskin ?? #DrittoeRovescio #dirittoerovescio - nagia59 : RT @Marco_p3: mi sveglio e la prima cosa che vedo è il culo perfetto di damiano dei #maneskin, un vero e proprio attentato ai miei ormoni h… - vincentdeange15 : Intanto Repubblica (gruppo GEDI), nonostante le abbia affidato una rubrica sulla salute, invece di chiamarla, che s… -