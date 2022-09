“Dalla transizione al lavoro. Ecco l’agenda M5S” (Di venerdì 2 settembre 2022) Da Andrea Bardin a Stefano Balbi, candidati al Senato, fino a Marcello Pilato, Diego Renzi, Piergiuseppe Pusceddu, Federica Onori, Salvatore La Barbera e Simone Ciliani, candidati alla Camera. Questi sono gli uomini e le donne del M5S per le prossime elezioni politiche nella ripartizione Europa, presentati ieri dal coordinatore del Comitato per i Rapporti europei e internazionali del Movimento, Fabio Massimo Castaldo (gli altri candidati della circoscrizione estero verranno presentati la prossima settimana). “Sono dei professionisti in gamba, da anni integrati nel Paese in cui vivono e che amano quello in cui sono nati. Molti di loro sono attivisti storici del M5S, altri si sono avvicinati più recentemente perché si riconoscono nelle nostre battaglie per l’ambiente e la transizione sostenibile – dice l’europarlamentare M5S a La Notizia – Sono convinto che con il loro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Da Andrea Bardin a Stefano Balbi, candidati al Senato, fino a Marcello Pilato, Diego Renzi, Piergiuseppe Pusceddu, Federica Onori, Salvatore La Barbera e Simone Ciliani, candidati alla Camera. Questi sono gli uomini e le donne del M5S per le prossime elezioni politiche nella ripartizione Europa, presentati ieri dal coordinatore del Comitato per i Rapporti europei e internazionali del Movimento, Fabio Massimo Castaldo (gli altri candidati della circoscrizione estero verranno presentati la prossima settimana). “Sono dei professionisti in gamba, da anni integrati nel Paese in cui vivono e che amano quello in cui sono nati. Molti di loro sono attivisti storici del M5S, altri si sono avvicinati più recentemente perché si riconoscono nelle nostre battaglie per l’ambiente e lasostenibile – dice l’europarlamentare M5S a La Notizia – Sono convinto che con il loro ...

