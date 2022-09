Dalla Spagna: “Neymar proposto al City, Guardiola dice no” (Di venerdì 2 settembre 2022) Neymar giocherà ancora per una stagione al Psg, ma nel corso della sessione estiva di mercato è stato offerto anche al Manchester City. Questa l’indiscrezione del quotidiano catalano Sport. A muoversi in prima persona è stato proprio Nasser Al – Khelaïfi, che ha provato ad imbastire un’operazione di mercato con il City. Pep Guardiola però non ha mai mostrato interesse riguardo all’ex Barca, anche per questioni comportamentali e di “atmosfera di spogliatoio”, cita il giornale spagnolo. Ci sono delle crepe nel rapporto tra Neymar e Mbappè, un aspetto che non è sfuggito in casa City. Oltretutto l’arrivo di Haaland ha reso poco urgente un nuovo investimento in attacco. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022)giocherà ancora per una stagione al Psg, ma nel corso della sessione estiva di mercato è stato offerto anche al Manchester. Questa l’indiscrezione del quotidiano catalano Sport. A muoversi in prima persona è stato proprio Nasser Al – Khelaïfi, che ha provato ad imbastire un’operazione di mercato con il. Pepperò non ha mai mostrato interesse riguardo all’ex Barca, anche per questioni comportamentali e di “atmosfera di spogliatoio”, cita il giornale spagnolo. Ci sono delle crepe nel rapporto trae Mbappè, un aspetto che non è sfuggito in casa. Oltretutto l’arrivo di Haaland ha reso poco urgente un nuovo investimento in attacco. SportFace.

