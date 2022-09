Dalla Francia – Trasferimenti: Pierre-Emerick Aubameyang si unisce ufficialmente al Chelsea, Marcos Alonso al Barça (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 08:12:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Arrivato libero a Barcellona alla fine della finestra di mercato lo scorso inverno, Pierre-Emerick Aubameyang è già tornato in Inghilterra. A fronte di una forte concorrenza nella sua posizione, l’attaccante gabonese (33), legato fino al 2025 con il Barça, ha firmato per un periodo di 2 anni con il Chelsea, svezzato da centravanti. Gli inglesi hanno pagato 12 milioni di euro per permettersi i servizi dell’ex Gunner. Allo stesso tempo, i Blues hanno rilasciato Marcos Alonso dal suo contratto, di comune accordo. Il lato sinistro (31 anni) dovrebbe fare il contrario e tornare nel suo paese natale. Manca solo la formalizzazione, normalmente questo venerdì, del ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 08:12:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Arrivato libero a Barcellona alla fine della finestra di mercato lo scorso inverno,è già tornato in Inghilterra. A fronte di una forte concorrenza nella sua posizione, l’attaccante gabonese (33), legato fino al 2025 con il, ha firmato per un periodo di 2 anni con il, svezzato da centravanti. Gli inglesi hanno pagato 12 milioni di euro per permettersi i servizi dell’ex Gunner. Allo stesso tempo, i Blues hanno rilasciatodal suo contratto, di comune accordo. Il lato sinistro (31 anni) dovrebbe fare il contrario e tornare nel suo paese natale. Manca solo la formalizzazione, normalmente questo venerdì, del ...

FBiasin : Sono tutti legittimamente in fibrillazione per queste voci che arrivano dalla Francia su #Skriniar. Anche gli interisti, tra l'altro. - santegidionews : #1settembre Festa di sant'Egidio, monaco dell'Oriente giunto in Occidente. Visse in Francia e divenne padre di molt… - GiovaAlbanese : C’è del nuovo movimento intorno ad #Arthur tra Portogallo e Francia, resta sullo sfondo la Premier League. La sua c… - linea_inter : Ancora su #Skriniar a mercato off. Dalla Francia parlano di minacce di Al-Khelaifi e rifiuto di Zhang. Tutto molto… - YerleShannara : @vgalss Eh ma bisogna andare all’inizio della discussione, dove io ho criticato chi afferma che importiamo il 15% d… -