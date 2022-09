Dal tumore a Miss Italia, Marta Fenaroli: “Dicono che sfrutto la malattia per avere corsie preferenziali” (Di venerdì 2 settembre 2022) Marta Nerina Fenaroli ha 20 anni, e alle finali di Miss Italia vuole portare la propria storia e un messaggio: la malattia si può sconfiggere. Miss Miluna Lombardia, infatti, ha vinto su un tumore che l’aveva colpita quando stava sostenendo gli esami di maturità. “Sono passata da detestare con tutte le forze il mio corpo che mi aveva abbandonata a usarlo poi per avere la mia rivalsa”, ha spiegato al Corriere della Sera. “Ero con alcuni amici al lago, mi fanno una foto e io noto questi rigonfiamenti sul collo” ha raccontato. “Non avevo sintomi. Però faccio dei controlli e mi arriva la terribile notizia. Il giorno dopo avevo l’orale: ho deciso di presentarmi lo stesso senza dire niente ai professori. Non volevo la loro compassione o un trattamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)Nerinaha 20 anni, e alle finali divuole portare la propria storia e un messaggio: lasi può sconfiggere.Miluna Lombardia, infatti, ha vinto su unche l’aveva colpita quando stava sostenendo gli esami di maturità. “Sono passata da detestare con tutte le forze il mio corpo che mi aveva abbandonata a usarlo poi perla mia rivalsa”, ha spiegato al Corriere della Sera. “Ero con alcuni amici al lago, mi fanno una foto e io noto questi rigonfiamenti sul collo” ha raccontato. “Non avevo sintomi. Però faccio dei controlli e mi arriva la terribile notizia. Il giorno dopo avevo l’orale: ho deciso di presentarmi lo stesso senza dire niente ai professori. Non volevo la loro compassione o un trattamento ...

FQMagazineit : Dal tumore a Miss Italia, Marta Fenaroli: “Dicono che sfrutto la malattia per avere corsie preferenziali” - danielzanoletti : @simonep_dev @MorenoCampagnar @ilpost Io compro otto chili di sale pensando di guarire dal tumore e quella che meri… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Marta Fenaroli: “Dal tumore a Miss Italia, ora uso il mio corpo per inseguire la felicità” - LaStampa : Marta Fenaroli: “Dal tumore a Miss Italia, ora uso il mio corpo per inseguire la felicità” - nuova_venezia : Marta Fenaroli: “Dal tumore a Miss Italia, ora uso il mio corpo per inseguire la felicità” -