Cybersicurezza, Acn: “Cresce cyber crime contro aziende energia” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Diverse campagne globali di tipo Ddos e intrusivo, nell’ambito delle quali l’Italia risulta essere un target particolarmente colpito” e “un trend Crescente di azioni apparentemente riconducibili al cyber crime” che, sempre più spesso, hanno come obiettivo “le principali aziende del settore energetico ma anche tutta la catena di approvvigionamento e di distribuzione dei prodotti o servizi ad esse connesse”. Sono alcuni dei punti emersi nel corso della riunione ristretta del Nucleo per la cybersicurezza sul recente aumento di attacchi cibernetici alle strutture energetiche nazionali. La riunione, fa sapere l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è svolta oggi pomeriggio. Il Nucleo, convocato in composizione ristretta nelle sue ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Diverse campagne globali di tipo Ddos e intrusivo, nell’ambito delle quali l’Italia risulta essere un target particolarmente colpito” e “un trendnte di azioni apparentemente riconducibili al” che, sempre più spesso, hanno come obiettivo “le principalidel settore energetico ma anche tutta la catena di approvvigionamento e di distribuzione dei prodotti o servizi ad esse connesse”. Sono alcuni dei punti emersi nel corso della riunione ristretta del Nucleo per lasul recente aumento di attacchi cibernetici alle strutture energetiche nazionali. La riunione, fa sapere l’Agenzia per lanazionale, si è svolta oggi pomeriggio. Il Nucleo, convocato in composizione ristretta nelle sue ...

Rog_2 : RT @GabrieleCarrer: ?? “L’Italia risulta essere un target particolarmente colpito” da attacchi ransomware, avverte l’Agenzia per la cybersic… - arturo_varvelli : RT @GabrieleCarrer: ?? “L’Italia risulta essere un target particolarmente colpito” da attacchi ransomware, avverte l’Agenzia per la cybersic… - Lojero_Mattia : RT @GabrieleCarrer: ?? “L’Italia risulta essere un target particolarmente colpito” da attacchi ransomware, avverte l’Agenzia per la cybersic… - Moles_Harding : RT @sonoclaudio: Comunicato #ACN: Riunione ristretta del Nucleo per la #Cybersicurezza sul recente aumento di #attacchi #cibernetici alle s… - RivLibPopolare : RT @GabrieleCarrer: ?? “L’Italia risulta essere un target particolarmente colpito” da attacchi ransomware, avverte l’Agenzia per la cybersic… -