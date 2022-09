Crisi energia, si muova anche la serie A: negli stadi luci accese per un massimo di 4 ore (Di venerdì 2 settembre 2022) La Crisi energetica tocca anche la serie A. Il massimo campionato di calcio italiano si sta organizzando per ridurre i consumi: a partire dalle gare di domani, sabato 3 settembre, saranno ridotti i tempi di illuminazione negli stadi. “E’ solo un primo passo – ha spiegato il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini – dobbiamo essere un esempio virtuoso”. “La Lega Nazionale Professionisti serie A – si legge in una nota – anche alla luce delle misure di risparmio energetico adottate dal Consiglio del Ministri, stabilisce che il lasso di tempo di piena accensione dei sistemi di illuminamento dei terreni di gioco di serie A sia fissato a un massimo di 4 ore. Pertanto a parziale modifica di quanto ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Laenergetica toccalaA. Ilcampionato di calcio italiano si sta organizzando per ridurre i consumi: a partire dalle gare di domani, sabato 3 settembre, saranno ridotti i tempi di illuminazione. “E’ solo un primo passo – ha spiegato il presidente della LegaA, Lorenzo Casini – dobbiamo essere un esempio virtuoso”. “La Lega Nazionale ProfessionistiA – si legge in una nota –alla luce delle misure di risparmio energetico adottate dal Consiglio del Ministri, stabilisce che il lasso di tempo di piena accensione dei sistemi di illuminamento dei terreni di gioco diA sia fissato a undi 4 ore. Pertanto a parziale modifica di quanto ...

