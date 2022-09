Crisi energetica, secondo voi ad oggi la risposta di Mario Draghi è adeguata? (Di venerdì 2 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, mi convince","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, mi sta deludendo","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, mi convince","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, mi sta deludendo","index":1}

ItaliaViva : Caro bollette e crisi energetica: non possiamo perdere tempo! @meb - Greenpeace_ITA : I #rigassificatori - come quelli di #Piombino o #Ravenna - potranno aiutarci a sventare la crisi energetica di ques… - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - Ettore79597694 : RT @DoraliceGuadag1: Coprifuoco, centri commerciali chiusi il week end, discoteche chiuse… ora misure paventate a causa della crisi energet… - PaoloScorpio : RT @DoraliceGuadag1: Coprifuoco, centri commerciali chiusi il week end, discoteche chiuse… ora misure paventate a causa della crisi energet… -