Crisi energetica, l'ipocrisia dell'Europa: chiede di ridurre i consumi del 15%, ma spende 17 milioni l'anno per scaldare e illuminare tre sedi (Di venerdì 2 settembre 2022) Bruxelles chiede ai cittadini europei di risparmiare il 15% sulla bolletta, ma si permette il lusso di pagarne tre, spendendo ogni anno la bellezza di 17,5 milioni di euro per riscaldare e illuminare le sedi di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Uno spreco di cui si dibatte da 70 anni perché a nulla sono valsi i tentativi di convincere Francia e Lussemburgo a rinunciare al prestigio, al potere e al business degli eurodeputati in trasferta che gonfiano i costi di trasporto degli eletti fino a 28,5 milioni di euro l'anno, più tutto quello che inquinano. La questione salta fuori ogni volta che un vento di Crisi soffia nell'emiciclo. Così succede che, mentre quello di Bruxelles è sferzato da appassionati interventi su come contrastare ...

