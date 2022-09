CR7-Napoli: l’offerta era arrivata, ma gli azzurri hanno rifiutato! Il retroscena (Di venerdì 2 settembre 2022) Cristiano Ronaldo al Napoli è stato il tormentone degli ultimi giorni del mercato azzurro. Il fuoriclasse portoghese non aveva alcuna intenzione di restare al Manchester United e soprattutto voleva giocare la Champions League. Jorge Mendes, potente agente del numero sette, ha provato a piazzarlo in giro per l’Europa, ma Ronaldo ha ricevuto solo rifiuti. Tra le squadre a cui è stato proposto, il Napoli, però, non ha chiuso le porte a Ronaldo, ma aspettava un’offerta multimilionaria. L’idea di Mendes era quella di portare Osimhen a Manchester per una cifra superiore ai 100 milioni e il prestito di Ronaldo come contropartita; inoltre, l’ingaggio di CR7 sarebbe dovuto essere pagato quasi interamente dai Red Devils. Mercato Napoli Cristiano Ronaldo (Photo by Steve Bardens/Getty Images) Il tutto si è concluso in un nulla di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Cristiano Ronaldo alè stato il tormentone degli ultimi giorni del mercato azzurro. Il fuoriclasse portoghese non aveva alcuna intenzione di restare al Manchester United e soprattutto voleva giocare la Champions League. Jorge Mendes, potente agente del numero sette, ha provato a piazzarlo in giro per l’Europa, ma Ronaldo ha ricevuto solo rifiuti. Tra le squadre a cui è stato proposto, il, però, non ha chiuso le porte a Ronaldo, ma aspettava un’offerta multimilionaria. L’idea di Mendes era quella di portare Osimhen a Manchester per una cifra superiore ai 100 milioni e il prestito di Ronaldo come contropartita; inoltre, l’ingaggio di CR7 sarebbe dovuto essere pagato quasi interamente dai Red Devils. MercatoCristiano Ronaldo (Photo by Steve Bardens/Getty Images) Il tutto si è concluso in un nulla di ...

AAlciato : CR7 a Napoli. Sembrava fantacalcio. Sembrava… - tancredipalmeri : Attenzione! Secondo @EduAguirre7 del Chiringuito, amico personale di Cristiano Ronaldo, CR7 avrebbe deciso di non andare al Napoli - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - umberto_secondo : RT @marbellapelato: Comunque Navas e CR7 al Napoli non avrei mai pensato di vederli???? - AndreaBuzzi2 : @PaPaganini Certo ma mi devi uno Spitz CR7 niente Napoli o Roma -