Covid19 Sicilia, diminuiscono i casi, ma aumentano i ricoverati, 4 i morti

Sono 1.207 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.642 tamponi processati. Ieri erano 1.387. Il tasso di positività è al 11,3% in diminuzione rispetto al 12,1% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 68.779 con un decremento di 1.397 casi. I guariti sono 2.600 e 4 sono le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.116.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 428, 6 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 24, tre in più rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 247 casi, Catania 281, Messina 190, Siracusa 91, Trapani 119.

