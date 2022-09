Covid: Speranza, 'vaccini aggiornati tra 10 giorni, dopo ok Aifa' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - "L'Ema oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron, il 5 settembre l'Aifa si pronuncerà e credo che le prime forniture arriveranno attorno alla prima decade di settembre". Lo ha... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - "L'Ema oggi darà il primo ok aiadeguati alle varianti Omicron, il 5 settembre l'si pronuncerà e credo che le prime forniture arriveranno attorno alla prima decade di settembre". Lo ha...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - AlexBazzaro : Covid, Speranza: “tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati”. Non ha capito che tra venti giorni le sue… - Agenzia_Ansa : Speranza, a settembre in arrivo i primi vaccini Covid adeguati alla variante Omicron. Le prime dosi potrebbero esse… - telodogratis : Covid: Speranza, ‘vaccini aggiornati tra 10 giorni, dopo ok Aifa’ - italiarena : RT @AlexBazzaro: Covid, Speranza: “tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati”. Non ha capito che tra venti giorni le sue scelte… -