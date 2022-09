Covid oggi Lombardia | 2 757 contagi e 23 morti | bollettino 2 settembre

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – ?Sono 2.757 i nuovida Coronavirus, 22022 in, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 23che portano il totale dei decessi a 42.267 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.266 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,9%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, pari a 15, 7 in meno di ieri, e quelli nei reparti, pari a 594, 11 in meno di ieri. Nel dettagli i nuovi casi per provincia: Milano 760 di cui 320 a Milano città, Bergamo 288, Brescia 427, Como 168, Cremona 116, Lecco 104, Lodi 57, Mantova 133, Monza e Brianza 200, Pavia 160, Sondrio 44 e Varese: 230. L'articolo proviene da Sbircia la ...

