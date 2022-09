Covid oggi Italia, 19.160 contagi e 91 morti: bollettino 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 19.160 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 158.970 tamponi con un tasso positività al 12%. In totale da inizio pandemia le vittime sono state 175.754 e i casi totali 21.907.413. In calo rispetto a ieri i ricoveri, 143 in meno da ieri, per un totale di 4.819. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno da ieri. LAZIO – Sono 1.418 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 19.160 i nuovida Coronavirus in, 22022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 158.970 tamponi con un tasso positività al 12%. In totale da inizio pandemia le vittime sono state 175.754 e i casi totali 21.907.413. In calo rispetto a ieri i ricoveri, 143 in meno da ieri, per un totale di 4.819. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno da ieri. LAZIO – Sono 1.418 i nuovida Coronavirus, 22022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimo ...

