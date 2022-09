Covid, In italia 19.160 casi e 91 morti (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 19.160 i nuovi positivi al Coronavirus in italia, su un totale di 158.970 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia emesso dal Ministero della Salute. Sono 91 le vittime, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 175.754. Il tasso di positività è al 12,1%, mentre a livello di ospedalizzazioni, sono 4.819 i ricoverati con sintomi (-143 rispetto a ieri, dei quali 195 (-12) in terapia intensiva.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 19.160 i nuovi positivi al Coronavirus in, su un totale di 158.970 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia emesso dal Ministero della Salute. Sono 91 le vittime, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 175.754. Il tasso di positività è al 12,1%, mentre a livello di ospedalizzazioni, sono 4.819 i ricoverati con sintomi (-143 rispetto a ieri, dei quali 195 (-12) in terapia intensiva.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

