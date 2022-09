Covid, i dati: 19.160 nuovi casi e 91 morti. Tasso di positività al 12,1% con 158.970 tamponi (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: il numero è il risultato dei 158.970 tamponi effettuati, che portano il Tasso di positività al 12,1%. I morti sono invece 91. Sono 195 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.819. Questi i dati riportati nel bollettino sette giorni fa: 21.998 casi e 99 morti. Il Tasso di positività era al 14,8%, con un numero di tamponi minore: 148.412 tamponi. Gli attualmente positivi sono 620.385, i dimessi e guariti sono 21.111.274 mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 19.160 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute: il numero è il risultato dei 158.970effettuati, che portano ildial 12,1%. Isono invece 91. Sono 195 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.819. Questi iriportati nel bollettino sette giorni fa: 21.998e 99. Ildiera al 14,8%, con un numero diminore: 148.412. Gli attualmente positivi sono 620.385, i dimessi e guariti sono 21.111.274 mentre il totale deidall’inizio della pandemia è ...

