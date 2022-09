Covid: Ema, via libera in Ue ai vaccini aggiornati a Omicron 1 per over 12 (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - E' arrivato l'atteso via libera in Ue ai primi vaccini anti-Covid aggiornati. Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti raccomandato oggi di autorizzare... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - E' arrivato l'atteso viain Ue ai primianti-. Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti raccomandato oggi di autorizzare...

ladyonorato : Nonostante l’ASSENZA di dati sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi sieri sugli esseri umani, testati solo sugli a… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - repubblica : Covid, Ema approva il vaccino contro Omicron - infoitsalute : Covid, ia libera dell'Ema a vaccini adattati per Omicron - telodogratis : Covid: Ema, ogni Paese deciderà quali vaccini dare, quando e a chi -