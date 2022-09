Covid | ecco i nuovi vaccini A ottobre in Italia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 settembre 2022) In attesa di capire se l’autunno porterà ad una recrudescenza della pandemia da-19 e ad una possbile risalita della curva dei contagi, è tutto pronto per la campagna vaccinale basata suidi ultimissima generazione, in grado di proteggere dalla malattia grave sia riguardo il ceppo originario del virus, quello di Wuhan, sia dalle varianti Omicron. Via libera in Ue C’è stato infatti il via libera in Ue ai primianti-aggiornati a Omicron 1 proposti da Pfizer-BioNTech e Moderna. Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato oggi di autorizzare dueadattati per fornire una protezione più ampia contro. Si tratta del vaccino Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e ...