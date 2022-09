Covid, De Luca: “In Campania obbligo vaccino per personale medico” (VIDEO) (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social, sulla campagna di vaccinazione di massa: “Il primo ottobre parte per bambini”. “Per quanto riguarda la Campania la vaccinazione del personale medico è obbligatoria e dovrà essere fatta per lo meno nelle residenze sanitarie assistite”. A dirlo è il presidente della Leggi su 2anews (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente della RegioneVincenzo De, nel corso della consueta diretta social, sulla campagna di vaccinazione di massa: “Il primo ottobre parte per bambini”. “Per quanto riguarda lala vaccinazione delè obbligatoria e dovrà essere fatta per lo meno nelle residenze sanitarie assistite”. A dirlo è il presidente della

Luca_S2_ : @graziano_delrio il Covid non fa un cazzo, senza mascherina si vive benissimo, rassegnatevi, misererabili .. - alfonsocarfora1 : Ma sul Covid il leader di ItalExit picchia durissimo e attacca il governo su quarantena e vaccini: 'Sulla quaranten… - ascea : RT @Italpress: Covid, De Luca “In Campania obbligo vaccinazione per personale medico” - Italpress : Covid, De Luca “In Campania obbligo vaccinazione per personale medico” - Maurofabio31 : RT @tempoweb: 'Solo no vax'. Paragone vuole la commissione d'inchiesta e Telese sgrana gli occhi #inonda @gparagone #1settembre https://t.… -