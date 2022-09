Covid, calano incidenza e occupazione intensive, in lieve aumento l'Rt (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In calo l'incidenza settimanale, socì come l'occupazione dei posti in terapia intensiva. lieve aumento, invece, per l'Rt medio. Questo quanto rilevato dalla cabina di regina sul Covid dell'Istituto Superiore di Sanità. Cala l'incidenza settimanale a livello nazionale: 243 ogni 100.000 abitanti (26/08/2022 -01/09/2022) vs 277 ogni 100.000 abitanti (19/08/2022 -25/08/2022). Nel periodo 10-23 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,70-1,05), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è sotto la soglia epidemica: Rt=0.85 (0,82-0,89) al 23/08/2022 vs Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15/08/2022. Il tasso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In calo l'settimanale, socì come l'dei posti in terapia intensiva., invece, per l'Rt medio. Questo quanto rilevato dalla cabina di regina suldell'Istituto Superiore di Sanità. Cala l'settimanale a livello nazionale: 243 ogni 100.000 abitanti (26/08/2022 -01/09/2022) vs 277 ogni 100.000 abitanti (19/08/2022 -25/08/2022). Nel periodo 10-23 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,70-1,05), inrispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è sotto la soglia epidemica: Rt=0.85 (0,82-0,89) al 23/08/2022 vs Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15/08/2022. Il tasso di ...

