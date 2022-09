AlexBazzaro : #Covid, Bassetti: 'Sui troppi morti fare luce ma politica resti fuori'. E chi dovrebbe fare luce? Sarà proprio una… - News24_it : Covid, Bassetti: 'Dopo 30 settembre stop obbligo mascherina su mezzi pubblici' - telodogratis : Covid, Bassetti: “Dopo 30 settembre stop obbligo mascherina su mezzi pubblici” - vivereitalia : Covid, Bassetti: 'Dopo 30 settembre stop obbligo mascherina su mezzi pubblici' - ledicoladelsud : Covid, Bassetti: “Dopo 30 settembre stop obbligo mascherina su mezzi pubblici” -

Sull'ok dell'Ema ai vaccini aggiornati a Omicron,dice che 'deve dare un nuovo impulso alle immunizzazioni. Abbiamo ora un vaccino che ha metà del virus originale e metà di Omicron 1, quindi ......campagna vaccinale per la quarta dose con i vaccini adattati contro le varianti (Omicron) del... come funzionano e quali sono gli effetti collaterali: 'Obiettivo quarta dose oltre il 30%'...(Adnkronos) – “Credo che dopo il 30 settembre l’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici sia anacronistico. Dobbiamo passare dagli obblighi alle raccomandazioni per la tutela della propria salute, ...Tre persone affette da una polmonite bilaterale di origine sconosciuta sono morte in Argentina. Erano ricoverate in una clinica privata situata nella provincia di Tucumán. Lo ...