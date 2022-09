Costa meno la villa del "Padrino" che una casa a Cortina (Di venerdì 2 settembre 2022) Una notizia che ci parla dell'estate che si sta concludendo. Abbiamo scoperto, infatti, che nel mese di agosto la villa dove fu girato Il Padrino, regia di Francis Ford Coppola, è stata data in affitto, per periodi più o meno lunghi, a turisti che volevano vivere in quell'ambiente. Pensate che la dimora è su 1.000 metri quadri, sono 5 camere e viene a Costare 50 dollari al giorno. Costa meno la villa del “Padrino” che una casa a Cortina d'Ampezzo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Una notizia che ci parla dell'estate che si sta concludendo. Abbiamo scoperto, infatti, che nel mese di agosto ladove fu girato Il, regia di Francis Ford Coppola, è stata data in affitto, per periodi più olunghi, a turisti che volevano vivere in quell'ambiente. Pensate che la dimora è su 1.000 metri quadri, sono 5 camere e viene are 50 dollari al giorno.ladel “” che unad'Ampezzo.

