Cos’è il lanugo | la strana peluria che ricopre i neonati

(Di venerdì 2 settembre 2022) Quando nasce un bambino, la prima domanda che genitori, famiglia e amici si fanno è «sarà sano?». Superata questa preoccupazione e stretto per la prima volta il piccolo o la piccola tra le braccia, alcune mamme e papà non possono fare a meno di chiedersi «ma tutti questi peli sono normali?». La risposta è sì: si tratta deldel neonato, unachee protegge il feto nell’utero e che generalmente cade nell’ultimo trimestre di gravidanza ma che, in alcuni casi, è presente anche alla nascita. Quando è così, non c’è nulla da temere: scomparirà da solo in poche settimane.il? Ilè una sottilecheinteramente il feto e rappresenta una parte essenziale dello sviluppo fetale, perché svolge un ruolo ...