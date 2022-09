CorSport: il Napoli torna a puntare su Meret, presto l’incontro tra Giuntoli e l’agente del friulano (Di venerdì 2 settembre 2022) Sfumato Navas, il Napoli tornerà a concentrarsi sul rinnovo di Alex Meret. Il Corriere dello Sport scrive che a breve il direttore sportivo Giuntoli incontrerà il manager del portiere friulano per riprendere il discorso interrotto durante il mercato. “Da oggi, insomma, il Napoli si concentrerà innanzitutto sulla ricostruzione del rapporto con Meret, protagonista di un’estate complessa e tormentata dalle vicende Kepa e Navas e di un rinnovo fino al 2027 praticamente definito e mai firmato dopo l’ingresso dei due ingombranti colleghi sulla scena”. “Giuntoli e il suo manager Pastorello parleranno molto presto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Sfumato Navas, iltornerà a concentrarsi sul rinnovo di Alex. Il Corriere dello Sport scrive che a breve il direttore sportivoincontrerà il manager del portiereper riprendere il discorso interrotto durante il mercato. “Da oggi, insomma, ilsi concentrerà innanzitutto sulla ricostruzione del rapporto con, protagonista di un’estate complessa e tormentata dalle vicende Kepa e Navas e di un rinnovo fino al 2027 praticamente definito e mai firmato dopo l’ingresso dei due ingombranti colleghi sulla scena”. “e il suo manager Pastorello parleranno molto”. L'articolo ilsta.

