CorSport: il Napoli ha aspettato Navas fino alla fine, Giuntoli ha provato anche a prenderlo in prestito (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Napoli ha aspettato Navas fino alla chiusura del mercato francese, ma non c’è stato niente da fare per portarlo in azzurro. Giuntoli ha provato anche a prenderlo in prestito. Se ne riparlerà a gennaio, scrive il Corriere dello Sport. “Ieri il Napoli ha atteso Keylor Navas fino alle 23, fino all’ultimo istante utile del mercato francese, ma l’accordo tra il Gato e il Psg sulla buonuscita non è arrivato e oggi è il giorno delle liste Champions. Il ds Giuntoli ha anche provato a prenderlo in prestito, con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la rescissione: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Ilhachiusura del mercato francese, ma non c’è stato niente da fare per portarlo in azzurro.hain. Se ne riparlerà a gennaio, scrive il Corriere dello Sport. “Ieri ilha atteso Keyloralle 23,all’ultimo istante utile del mercato francese, ma l’accordo tra il Gato e il Psg sulla buonuscita non è arrivato e oggi è il giorno delle liste Champions. Il dshain, con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la rescissione: ...

