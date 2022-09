Coronavirus, 91 morti e 19.160 casi (su 158mila tamponi). Tasso di positività al 12,1% (Di venerdì 2 settembre 2022) Il bollettino del 2 settembre 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 91 decessi da Coronavirus, mentre ieri sono stati 68. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 19.160 nuovi contagi, portando il totale degli attualmente positivi nel Paese a 620.385. La situazione negli ospedali Scende a 4.819 il totale dei positivi ricoverati. Sono invece 195 i pazienti nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 207). Di questi, 19 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 615.371 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.111.274. tamponi e Tasso di positività I dati di oggi si basano sull’analisi di 158.970 nuovi tamponi, con un Tasso di ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Il bollettino del 2 settembre 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 91 decessi da, mentre ieri sono stati 68. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 19.160 nuovi contagi, portando il totale degli attualmente positivi nel Paese a 620.385. La situazione negli ospedali Scende a 4.819 il totale dei positivi ricoverati. Sono invece 195 i pazienti nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 207). Di questi, 19 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 615.371 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.111.274.diI dati di oggi si basano sull’analisi di 158.970 nuovi, con undi ...

