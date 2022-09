Convocati Napoli | le scelte di Spalletti per la Lazio | fuori solo Demme

infoitsport : Lazio-Napoli: I convocati di Spalletti. Out Demme - _SiGonfiaLaRete : Verso #Lazio-#Napoli: i convocati di Mister #Spalletti - pasqualinipatri : Lazio-Napoli, i convocati di Spalletti: solo un assente - laziopress : Lazio-Napoli, i convocati di Spalletti: solo un assente - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli, i convocati di Spalletti: solo un assente -

Commenta per primo Ilha diramato la lista deiper il match programmato sabato alle 20:45 contro la Lazio. Unico a non essere presente Diego Demme , fuori per infortunio. Portieri: Marfella, Meret, Sirigu ...Fiorentina - Juventus, Italiano ha scelto iper la sfida del Franchi: il tecnico ha sciolto due dubbiAd aprire la quinta giornata di ... dopo che la Fiorentina ha affrontato il, mentre ...Il Napoli Primavera affronterà il Frosinone domani per la quarta giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputerà presso il centro sportivo Ferentino alle ore 11. I convocati di ...Domani andrà in scena alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma il big match tra Lazio e Napoli. Questi i convocati azzurri.