Conferenza stampa Tiago Pinto: «Scudetto? Siamo migliorati, ma non riesco a pensare da qui a maggio»

Tiago Pinto, direttore della Roma, ha parlato del mercato dei giallorossi appena concluso in Conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: 

MERCATO – «Tre mesi difficili. La squadra è migliorata e di questo sono certo. Abbiamo più soluzioni e Siamo la quarta squadra più giovane della Serie A. La strategia è quella di dare spazio anche ai nostri giovani come Zalewski. Mourinho ha fatto un grande lavoro nel trasformare i giocatori, ma non parliamo mai di Scudetto. Non ci vogliamo nascondere, ma fatico a pensare da qui a maggio». 

ZANIOLO – «Mai vicino ad andarsene. Quest'anno può fare ...

