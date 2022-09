Conferenza stampa Spalletti: «Le qualità del gioco di Sarri sono ben riconoscibili» (Di venerdì 2 settembre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio. Le sue dichiarazioni: gioco Sarri – «L’ho già detto più volte, la qualità del gioco di Sarri è riconoscibile, ogni tanto si passa dal 4-3-3 ma i sistemi si deformano perché non si rimane sempre 4-3-3 e si va a prendere quegli spazi che la squadra avversaria lascia, per questo i calciatori devono adattarsi a scenari differenti. Se quello spazio da prendere dalla mezzala è occupato, un altro sale e va a fare quel ruolo. Loro fanno pressione costante e continua, hanno spazi alle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato inin vista della partita contro la Lazio Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato inin vista della partita contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:– «L’ho già detto più volte, ladeldiè riconoscibile, ogni tanto si passa dal 4-3-3 ma i sistemi si deformano perché non si rimane sempre 4-3-3 e si va a prendere quegli spazi che la squadra avversaria lascia, per questo i calciatori devono adattarsi a scenari differenti. Se quello spazio da prendere dalla mezzala è occupato, un altro sale e va a fare quel ruolo. Loro fanno pressione costante e continua, hanno spazi alle ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto #ASRoma - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di presentazione di Andrea Belotti #ASRoma | @gallobelotti - raimovie : Conferenza stampa del film BONES AND ALL #Venezia79 Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieA | @juventusfc, le convocazioni di #Allegri per la @acffiorentina - charlielittledo : Non sono mai stato affascinato dai direttori sportivi, tranne forse la prima conferenza stampa di Sabatini (per poi… -