Conferenza stampa Dionisi: «Loro sono una squadra viva e dobbiamo fare attenzione»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni: 

CREMONESE – «La Cremonese è una squadra viva, siamo alla quinta giornata. Giocano la seconda partita in casa, con il pubblico, sono ingredienti che da soli bastano per dire che la partita sarà difficile. sono una squadra organizzata. Esprimono un calcio diverso dal nostro, si affrontano due idee di calcio diverse». 

CONDIZIONE – «dobbiamo contarci perché qualcuno inevitabilmente sarà più stanco. Valuteremo tra oggi e domani ma la ...

