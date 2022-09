Conferenza Derby Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS (Di venerdì 2 settembre 2022) Il LIVE della Conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del Derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 settembre 2022) Ildellastampa di Stefanodel, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023

DiMarzio : .@acmilan, le parole di #Pioli in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'@Inter - sportli26181512 : La nuova proprietà incontrerà la squadra, Pioli: 'Cardinale ha entusiasmo: siamo in buone mani': Stefano Pioli, nel… - MilanPress_it : «GIROUD È CARICO…» ?? Così Stefano #Pioli in conferenza stampa alla vigilia del derby #MilanInter ?? Sui nuovi acqu… - NicolaFlorio4 : ??Pioli in conferenza: VOCI SU #Leao? 'Non ho mai avuto la sensazione o preoccupazione di perderlo. Il ragazzo è ser… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Alle 14 segui LIVE con noi la conferenza di #Pioli alla vigilia del #Derby ?? -