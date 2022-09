Concorso Agenzia Dogane 2022, bando per 640 diplomati (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via il tanto atteso Concorso Agenzia Dogane 2022: i due bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, prevedono l’assunzione di 980 unità di personale e sono rivolti a candidati diplomati e laureati. I posti disponibili sono così suddivisi: 340 unità di III area F1 (per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili per partecipare al Concorso per diplomati: i requisiti, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi. Per iniziare la preparazione delle prove d’esame del Concorso in arrivo, consigliamo lo studio del nuovo Manuale dedicato. Concorso Agenzia Dogane ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via il tanto atteso: i due bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto, prevedono l’assunzione di 980 unità di personale e sono rivolti a candidatie laureati. I posti disponibili sono così suddivisi: 340 unità di III area F1 (per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i). Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili per partecipare alper: i requisiti, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi. Per iniziare la preparazione delle prove d’esame delin arrivo, consigliamo lo studio del nuovo Manuale dedicato....

